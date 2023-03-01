Manisa'da bir çiftçi, tarlasında tabancayla öldürülmüş olarak bulundu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi, tarlasında tabancayla öldürülmüş olarak bulundu.

Yeşilova Mahallesi yakınlarındaki tarlasına çalışmaya giden Mehmet Karakaya'dan (42) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Tarla ve çevresinde yapılan aramada sonucunda Karakaya'nın cesedine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede Karakaya'nın tabancayla 3 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Karakaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Karakaya'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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