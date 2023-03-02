Manisa'da bir çiftçinin tarlasında öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin, tarlasında tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

Dün, Yeşilova Mahallesi yakınlarındaki tarlasına çalışmaya giden Mehmet Karakaya'nın (42) tabancayla 3 el ateş edilerek öldürülmesinin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler baba Ahmet ile oğlu Sinan Dolaman'ı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen baba ile oğlu tutuklandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde maktul Karakaya ile aralarında hayvan otlatma nedeniyle husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.





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