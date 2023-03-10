Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan kuzenler Onur (30), Uğur (36) ve Yasin (41) Ünsal'ın öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Karavan üretimi gerçekleştiren Onur Ünsal, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere nasıl katkı sunabileceklerini düşünürken karavan üretme fikrinin kendilerine makul geldiğini söyledi.

Ahmetli Sanayi Sitesi'nde karavan üretimine başladıklarını aktaran Ünsal, "İlk gün 1, ertesi gün 2 adet gönderdik. Bundan sonra ise yardımlaşma, dayanışma ateşi büyüdü burada. Rakamlar gittikçe yükseldi." dedi.

Bölgeye şu ana kadar 15 karavan gönderdiklerini dile getiren Ünsal şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir ve Ahmetli Belediyesinin katkılarıyla 60-65 adet kadar deprem bölgesine Ahmetli olarak karavan göndereceğiz. Karavanlarımızın içerisinde ısıtıcı, güneş enerjisi panelleri bulunmakta. 4 kişilik bir ailenin 2 yıl boyunca yaşayabileceği şekilde dizayn ettik. İnşallah ihtiyaç sahiplerine doğru şekilde ulaşır."

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da karavan yapımına ön ayak olan Ünsal ailesine teşekkür ederek "Ahmetli olarak depremin ilk gününden itibaren destek olmaya devam ediyoruz. Ahmetli ilçemizdeki 3 genç kardeşimizin öncülüğünde karavan üretimine başladık. Tamamı hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılıyor." diye konuştu.

Güneş enerjisi paneli ile elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde üretilen karavanlarda, 4 kişilik bir ailenin barınma ihtiyacını karşılanabiliyor.

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