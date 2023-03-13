Depremzede çiftin nikah şahitliğini damadı enkazdan çıkaran polis yaptı

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde 36. saatte enkaz altından kurtarılan Mehmet Tekin, kendisi gibi afetzede nişanlısı Dilara Kahraman ile Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlendi.

Alaşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremzede çift için ilçedeki Cumhuriyet Parkı Fenerbahçeliler Derneği Lokali'nde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini, damadı enkazdan çıkaran ve görev yaptığı Antalya'dan tören için gelen polis memuru Emir Bestami Demirtaş ile belediye başkanının eşi Selin Öküzcüoğlu yaptı.

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, törende yaptığı konuşmada, Alaşehir olarak deprem bölgesinden gelenlere kucak açtıklarını vurguladı.

Törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öküzcüoğlu, şöyle konuştu:

"Bir tarafta gözyaşı dökerken, böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet de 36 saat, eksi 9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisiydi. Mehmet, enkaz altındayken, ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti. Onları bu günlere çıkardı."

Öküzcüoğlu'nun konuşması sırasında gelin ve damat ile nikah şahitleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Başkan Öküzcüoğlu, damadın enkazdan kurtarılmasını sağlayan Emir Bestami Demirtaş'a teşekkür plaketi takdim etti.

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