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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kula’da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla ile başlayan tören, ilçe şehitliğinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti.

Rafet Üçelli Ortaokulu tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde süren programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Turgutlu

Turgutlu'da da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Ahmet İlter'in konuşma yaptığı törenin ardından, protokol üyeleri Turgutlu Şehitliğindeki kabirlere karanfil bırakarak, dua etti.

Törene, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediyesi Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

- Akhisar

Akhisar Şehitliği'ndeki tören, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Akhisar Temsilciliğinin çelenk sunmasıyla başladı.

Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra Akhisar Yeni Gülruh Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu.

Törene Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, İlçe Emniyet Müdürüm Sayım Başaran, resmi kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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