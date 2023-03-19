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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK-Eyüpspor maçının ardından

AA

Manisa FK-Eyüpspor maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında konuğu Eyüpspor’a 1-0 mağlup olan Manisa FK’nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, müsabakada kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşadıkları kayıptan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Sahadaki oyunun hakkı bu değildi. İlk yarıda baskımız sonucu kazandığımız toplarda skoru bulmamız lazımdı ancak bir türlü skoru bulamadık." dedi.

İkinci yarı ise baskılı oynadıkları dakikalarda duran top organizasyonunda kalelerinde golü gördüklerini hatırlatan Koşukavak, "Kornerden kolay bir golle maçı kaybettik. Sadece maçı kaybettik ama yenilmedik. Play-off'a kalmak için bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Maçın hakemimin de tebrik ederim. 'Şeker' gibi maç yönetti. Burak Şeker." diye konuştu.


- Eyüpspor Teknik Direktörü Üzülmez: "Bu takım şampiyon olacak"

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kendileri adına zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, dersini iyi çalışan, önde baskı yapan bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

İç sahada Altay’a mağlup olduklarını hatırlatan Üzülmez, "Geçen hafta iç saha mağlubiyetimizin ardından kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda gördüğümüz baskılarda hatalar yaptık, toplar kaybettik. Hücuma çıkarken yaptığımız basit hatalarla istediğimiz bir oyun oynayamadık. İkinci yarı ise uyarılarım ve aldığımız önlemlerle kontrolü ele alan daha iyi bir takım olduk. Bu süreç içinde golü de bulduk. Daha sonra skoru koruma iç güdüsü ile oyuncularım biraz daha defansif oynadı. Manisa, kolay bir deplasman değil, burada rakibimize ‘net’ diyebileceğimiz bir pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta iç sahada kaybettikten sonra bu hafta da kaybetmemizi bekleyen, hatta başkanımızın ofisine gidip de teknik olarak takımın başına geçmek isteyen bir ağabeyimiz var. O ağabeye buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün kazandık, biraz daha bekleyecek. Eyüpspor, büyük bir camia, her maçı kazanmak isteyecektir. Kaybettiğimiz zaman yer yerinden oynuyor, kazandığı zaman normal karşılanıyor. Bizim işimiz diğer teknik adamlara göre daha zor. Biz başarılıyız, biraz gerçekçi olmak lazım. Bu takımı idare edebilecek 2-3 teknik adamdan birisiyim. Şu ana kadar mütevazı bir şekilde yolumuza devam ettik ancak mütevazı olmayacağım. Evet, geri planı egosu yüksek oyuncularla çalışıyorum. Buradaki 5 aylık süreç içinde 2 yıllık tecrübe kazandım. Kolay değil, buraya kadar iyi geldik ve iyi puan kazandık. Allah nasip ederse pes etmeden yolumuza devam edeceğiz ve bu takım şampiyon olacak. Hep mütevazı açıklamalar yapmayacağım."

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