Manisa'da serada yetişen üzüm mayısta hasat edilecek

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçinin serada deneme amaçlı yetiştirmeye başladığı asmalardan mayıs ayında üzüm hasat edilmesi hedefleniyor.

Üzüm üreticisi Mustafa Otuk, taze üzümün yılın farklı dönemlerinde de pazara sunulabilmesi amacıyla geçen yıl 3 dönüm sera alanı oluşturarak deneme üretimi yaptı.

İlk denemede ısıtma sisteminin yetersiz kalması ve seçtiği üzüm cinsinin zirai dondan etkilenmesi üzerine bu yıl farklı bir cins deneyen Otuk, kış soğuklarını atlatan asmalardan 10 ton üzüm elde etmeyi planlıyor.

Tırazlar Mahallesi'ndeki serasında gazetecilere açıklama yapan Mustafa Otuk, dünya üzüm üretim merkezi olan Manisa'nın bu üründen elde ettiği katma değeri artırmak için artık farklı denemeler yapmak durumunda olduğunu söyledi.

Üretici olarak geçen yıl 300 bin lira yatırımla deneme serası kurduğunu aktaran Otuk, ilk denemesinde başarısız olmasına rağmen yılmadığını, Arra 30 adı verilen çekirdeksiz üzümde iyi bir hasat beklediğini kaydetti.

Otuk, şöyle konuştu:

"Seraya çok uyumlu, ovamıza değer katacak bir çeşit. 3 dönümlük deneme alanım var. 10 dönüm daha hedefim var. Bu araziden 10 ton üzüm hedefliyorum. Mayıs 15 ile 30 arasında çok erken bir turfanda ile aynı Mersin Erdemli bölgesi gibi Allah nasip ederse üzümümüzü göreceğiz. Bu ürünle çiftçiliğimizi bir adım öne geçireceğiz. Tarımda farkındalığımız olacak. Avrupa standartlarında, Avrupa ile yarışabilecek bir çeşit olacak."

Otuk, seradaki deneme üretimini bölge üreticisinin de yakından takip ettiğini, kısa vadede turfanda üretimin katlanarak artmasının öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.





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