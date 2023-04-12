AK Parti milletvekili adayı oyuncu Yenişehirlioğlu seçim startını Akhisar'dan verdi

MANİSA (AA) - AK Parti'den Manisa milletvekili adayı gösterilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim çalışmalarına memleketi Akhisar ilçesinden başladı.

AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yenişehirlioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda milletvekili adaylığına talip olduğunu söyledi.

Akhisar'da doğup büyüdüğünü, bundan dolayı çalışmalarına buradan başladığını dile getiren Yenişehirlioğlu, "Başka partilerle alıp veremediğimiz yok, kavga ve dövüş çıkaracak bir zaman da değil, herkes çok değerlidir, çok anlamlıdır. Herkes kendi açısından siyasetini icra edecek." dedi. ​​​​​​​

Yenişehirlioğlu, daha sonra partililerle basına kapalı toplantıya geçti.



Toplantıda Manisa İl Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, Akhisar İlçe Başkanı İsmail Sözcüer de yer aldı.







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