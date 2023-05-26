Manisa'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı

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MANİSA (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Manisa'da AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den milletvekili seçilenlere mazbataları verildi.

AK Parti'den milletvekili seçilen Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Mücahit Arınç ile MHP'den milletvekili seçilen Erkan Akçay, Manisa Adliyesi'ne geldi.

Adliye konferans salonunda düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim İbrahim Bitek ve seçim kurulu üyeleri, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerine mazbatalarını verdi.

AK Parti'den milletvekili seçilen Bahadır Yenişehirlioğlu, 1995 yılında girdiği seçimde 82 oyla milletvekilliğini kaçırdığını belirterek, "Geç oldu ama güzel oldu. 28 yıl sonra nasip oldu. Hayırlısı olsun." dedi.

Milletvekili olarak 6. kez mazbata alan MHP'li Erkan Akçay da gazetecilere yaptığı açıklamada, destekleri için Manisalılara teşekkür ederek, "İnşallah 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı'mızı seçerek hem yasama hem yürütmede Türkiye Yüzyılı hedefinde emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Törene milletvekillerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile partililer de katıldı.

AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, törenin ardından mazbatalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Millet İttifakı milletvekilleri

Manisa'da CHP'den milletvekili seçilen Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf ile İYİ Parti'den seçilen Şenol Sunat da mazbatalarını aldı.

Şenol Sunat, mazbatasını tüm Manisa adına aldığını anlatarak, şehre hizmet için çalışacağını ifade etti.

Konya'da seçim çalışmasında olduğu için törene katılamadığı belirtilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in mazbatası, avukatı Serdar Mete Özgürün'e teslim edildi.

Törene CHP Manisa İl Başkanı İsmail Çalışkan, İYİ Parti İl Başkanı Ali Zafer İksir ve Deva Partisi Manisa İl Başkanı Cansın Tunçdirek de katıldı.







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