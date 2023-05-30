Manisa FK'de teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada Koşukavak'a verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi.

Manisa FK'de 31 Ocak'ta göreve gelen Koşukavak, takımın başında çıktığı 16 maçta, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almış, takım ligi 8. sırada tamamlamıştı.





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