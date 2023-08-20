Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da bir kişi silahla öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da bir kişi silahla öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çay ocağında çıkan kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Atatürk Caddesi'ndeki bir çay ocağına gelen C.G, burada oturan Sami Orçin (35) ile tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda C.G, üzerinde taşıdığı tabancayla Orçin'e ateş açıp kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orçin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"

        Benzer Haberler

        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Manisa'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da makilik alandaki yangına müdahale ediliyor
        Manisa'da makilik alandaki yangına müdahale ediliyor
        MHP Turgutlu İlçe Başkanı Konuş güven tazeledi
        MHP Turgutlu İlçe Başkanı Konuş güven tazeledi
        Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı