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        Manisa'da arama kaydı olan 13 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:28
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        Manisa'da arama kaydı olan 13 şüpheli yakalandı
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        MANİSA (AA) - Manisa'da gerçekleştirilen "Huzur 45" asayiş uygulamasında arama kaydı olan 13 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte gerçekleştirilen "Huzur 45" asayiş uygulamasına farklı şube müdürlüklerinden 85 polis katıldı.

        Kent merkezindeki park ve bahçeler ile 27 umuma açık iş yerinde yapılan denetimlerde 458 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan arama kaydı olan 13 şüpheliyi yakaladı. 2 kişinin üzerinde de uyuşturucu ele geçirildi.

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