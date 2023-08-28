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        Manisa'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklet ve park halindeki iki otomobile çarpıp devrilmesi sonucu biri kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:17
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        Manisa'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklet ve park halindeki iki otomobile çarpıp devrilmesi sonucu biri kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Burak Korkmaz (21) yönetimindeki otomobil, Akhisar-Balıkesir yolunun Bergama Kavşağı yakınlarında, seyir halindeki elektrik bisiklet ile park halindeki 2 otomobile çarptı. Savrulan otomobil, sulama kanalına devrildi.

        Otomobil sürücüsü Burak Korkmaz, elektrikli bisikletteki Süleyman Koçer (43) ile Özbekistan uyruklu Naima Uramova (38) hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaşamın yitiren 3 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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