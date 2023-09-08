Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, Manisa'ya ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçede karargah kurduğu Karpuz Kaldıran Parkı'nda mola veren grup, Atatürk Bulvarı üzerinden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu'ndaki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Tur sözcüsü Osman Kutlu, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nu 11 yıldır düzenlediklerini söyledi.

Büyük Taarruz'da ordunun konakladığı yerlerde konakladıklarını, şehit mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Kutlu, şöyle konuştu:

"Unuttuğumuz tarihi, tarihi alanları, savaş alanlarını ve Büyük Taarruz'da o günlerde yaşanan bütün süreçleri yerinde ve doğru bir şekilde göstererek anlatabilmek amacındayız. Anıtkabir'den yola çıkıyoruz. Ordumuz hangi gün nerede olmuşsa, bizde o gün orada olarak İzmir'e kadar devam ediyoruz. 19 gün ve 1150 kilometre mesafe katediyoruz. Olay yerlerine şehit mezarlarına aynı dakikalarda gelip, hem hikayelerini anlatıyor hem de anma törenlerini yapıyoruz. Elimizden geldiğince dağınık ve bakımsız olan şehit kabirlerimizin düzenlenesi için çalışmalar yapıyoruz."

Tur boyunca bisikletlileri takip eden otomobilde, Osman Kutlu'nun 86 yaşındaki annesi Huriye Kutlu da yolculuk ediyor.

Osman Kutlu, annesinin de kendileriyle gelmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yıllardır bizi uzaktan takip ediyordu. Bu sefer beraber gidelim istedik. Kendisini biraz rahatsızlığı var. İnanın o ruhu yaşamaya başladı o da. Bizimle birlikte çadırlarda kalıyor, bizimle birlikte etkinliklere katılıyor. İnanılmaz keyifli ve mutlu. Ben de kendisiyle birlikte onunla bu anları yaşadığım için çok mutluyum."

Huriye Kutlu ise tura katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.