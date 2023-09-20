Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali"nde şarkıcı Zara konser verdi
Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Zara sahne aldı.
Manisa'da "Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Zara sahne aldı.
Kula Belediyesince Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında seyirciler de parçalara eşlik etti.
Belediye Başkanvekili Nejat Gülmez, etkinliğin son konserine katılım gösteren vatandaşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Gülmez, konser sonunda Zara'ya yöresel hediyeler takdim etti.