CHP Manisa İl Kongresi'nde iki aday yarışıyor

CHP Manisa İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde, il başkan adayları Ferdi Zeyrek ile Semih Balaban'ın listeleri yarışıyor.

Manisa Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Tarhan, divan başkanlığına getirildi.

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, adayların ön seçimle belirlenmemesi nedeniyle teşkilat üyelerinin eleştirilerine maruz kaldığını belirtti.

Geçmişte ön seçim yapılması için imza verdiğini kaydeden Özel, "Manisa İl Başkanımız, 'Biz ön seçim istiyoruz' dediğinde, ön seçim Türkiye de bir ilde yapılacaksa Manisa'da da yapılacak demiştik. Hatta, 'Türkiye'de bir yerde yapılıyorsa Özgür Özel kalkacak gidecek, orada ön seçime girecek' demiştim. Büyük bir samimiyetle söylüyorum ki yapılmayan ön seçimlerin bu kardeşin faili değil, mağdurudur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimi sonuçlarını büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Ekmeleddin İhsanoğlu, Muharrem İnce seçimlerinde ve 2019 seçimlerinin il genel meclisi sonuçlarında olduğu gibi yüzde 52-yüzde 48 dengesini maalesef değiştiremedik. Bu bizim bir sorgulamaya, yeniden düşünmeye, yeni bir yol bulmaya ve tartışmaya ihtiyacımızı ortaya çıkardı. Sizi temin ederim ki 28 Mayıs günü ne kolumu kaldırmaya ne genel başkan adayı olmaya ne de böyle yola çıkmaya takatim vardı. Hiçbir şey yokmuş gibi davranılması seçmende duygusal kopuşa sebebiyet verdi. Öyle bir şey görüyorum ki biz sağlıklı bir itirazı, sağlıklı bir özeleştiriyi, yeni bir yol yürüyüşü sağlamazsak hep birlikte önümüzdeki yerel seçimlerde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız."

Genel başkan adaylarından İlhan Cihaner, yaptığı konuşmada, "değişim" ve "dönüşüm" diyerek yola çıkanların da 10-15 yıldır parti yönetimi kadrolarında bulunduğunu kaydetti.

Partinin ortanın solundan sağa yöneldiğini savunan Cihaner, "Türkiye'nin laiklikle ilgili tüm birikimi yok edilirken, Türkiye'nin cumhuriyetle ilgili tüm birikimleri yok edilirken, parti antidemokratik bir biçimde yönetilirken siz neredeydiniz? O zaman ne yaptınız? 'Özür dilerim, yoluma devam ederim.' Buna benzer bir sürü hatalardan sonra buradan çıkacak toplam hata siyasi tutum 'özür' ile geçiştirilemez. En azından şunu söylememiz lazım; hepiniz oradaydınız. Oradayken ne yaptınız?" ifadelerini kullandı.

- Kongrede gerginlik yaşandı

Özel'in ardından kürsüye çıkan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, eski milletvekillerinden Hasan Ören'i eleştiren, Özgür Özel'e destek veren sözlerine, bir grup partili tepki gösterdi.

Divan heyeti delegeleri sakinleştirmeye çalışırken Bakırlıoğlu, konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi.

Başkan adaylarından Ferdi Zeyrek'e de konuşması sırasında bir grup sözlü olarak tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Kongrede Ferdi Zeyrek ile Semih Balaban'ın listeleri yarışıyor.