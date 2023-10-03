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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk Avrupa maçına yarın çıkacak

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu'nda ilk maçını yarın oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:05
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk Avrupa maçına yarın çıkacak
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu'nda ilk maçını yarın oynayacak.

        Manisa'nın ev sahipliğini üstlendiği, Portekiz'den Porto ve Litvanya'dan Nevezis'in yer aldığı üçlü eleme grubunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda Nevezis ile karşılaşacak.

        İlk kez Avrupa'da sahne alacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 Ekim Perşembe günü de Porto ile mücadele edecek.

        Bu etapta grup liderleri, normal sezonda mücadele etme hakkı kazanacak. Ayrıca, FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelecek takım sayısına göre, ikinci sıradaki takımlara da hak verilecek.

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