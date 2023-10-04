Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri
Salon:Muradiye
Hakemler:Ivor Matejek (Çekya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Petar Pesic (Sırbistan)
Nevezis: Jurgens 6, Marcinkevicius 4, Vaitkus 3, Waterman 15, Keliacius 9, Galloway 20, Basic 4, McNeil 13, Okouo 14
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 25, Russell 16, Anderson 10, Ayberk Olmaz, Terry 16, Ragıp Atar, Dorukhan Engindeniz 3, Kaan Sarıaslan, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 11, Mustafa Baki Görür 2, Luther 15
1. Periyot: 20-12
Devre: 45-42
3. Periyot: 70-75
Diskalifiye: 37.45 Waterman (Nevezis)
MANİSA