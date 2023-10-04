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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:53 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:53
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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Ivor Matejek (Çekya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Petar Pesic (Sırbistan)

        Nevezis: Jurgens 6, Marcinkevicius 4, Vaitkus 3, Waterman 15, Keliacius 9, Galloway 20, Basic 4, McNeil 13, Okouo 14

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 25, Russell 16, Anderson 10, Ayberk Olmaz, Terry 16, Ragıp Atar, Dorukhan Engindeniz 3, Kaan Sarıaslan, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 11, Mustafa Baki Görür 2, Luther 15

        1. Periyot: 20-12

        Devre: 45-42

        3. Periyot: 70-75

        Diskalifiye: 37.45 Waterman (Nevezis)

        MANİSA

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