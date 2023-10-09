Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 23:53 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Turgutlu ve Akhisar ilçe narkotik büro amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 191 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

        Benzer Haberler

        Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyelerinden Filistin'e destek açıklaması
        Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyelerinden Filistin'e destek açıklaması
        Turgutluspor zirveyi koruyamadı
        Turgutluspor zirveyi koruyamadı
        Somaspor'da ilk mağlubiyet üzüntüsü
        Somaspor'da ilk mağlubiyet üzüntüsü
        Kula'da "Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" yapıldı
        Kula'da "Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" yapıldı
        Turgutluspor - Anadolu Üniversitesi: 0-0 
        Turgutluspor - Anadolu Üniversitesi: 0-0 
        Motosiklet tutkunları Demirci'de buluştu
        Motosiklet tutkunları Demirci'de buluştu