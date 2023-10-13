Demirci Belediyesi güneş enerjisi santraliyle gelirlerini artırdı

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye hayata geçirdiği güneş enerji santralinde (GES) üretilen enerji ile gelir elde ediyor.

İlçenin 1300 metre rakımlı Kocahisar Mevkisi'deki 19 bin metrekare alana yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla 1700 panelin yer aldığı 500 kilovatsaatlik GES kuran Demirci Belediyesi, santralden ürettiği elektrikle ilçenin sokak aydınlatma giderlerini karşılamanın yanı sıra gelir de elde etmeye başladı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine belediye olarak hükümetin yerel yönetimlere GES alanında verdiği teşvikten yararlanan ilk belediyelerden biri olduklarını söyledi.

Yatırımın ilçeye büyük avantajlar sağladığına dikkati çeken Selçuk, "Hesapladığımız gibi hem belediyemiz açısından bir kazanç kapısı hem de ülkemizin enerji ihtiyacını karşılama hususunda bir üretim yapmaktayız. Bizim aydınlatma giderlerimizi ödediği gibi hem yatırım kredimizi ödüyor, Ayrıca belediyemize kazanç bırakmaktadır. 7 yıllık bir kredi imkanı sunmuştu devletimiz. Bunun 3 yılını tamamladık, artık 4 yıl sonra tümüyle belediyemiz için kazanç oluşturacaktır." dedi.

Selçuk, Demirci ve çevresinin güneş ışınlarını verimli bir açıyla alabildiğine işaret ederek, "Bu sayede elektrik üretimi başka bölgelerdeki üretimden daha verimli. Bu ayki rakamı sizinle paylaşacak olursam. 49 bin lira bizim yatırım kredisi geri ödeme maliyetimiz var, 120 bin lira civarında da sokak aydınlatmalarından dolayı yaptığımız bir ödeme var. Enerji üretim gelirimiz ise 380 bin lira. Yani yapım kredisinin ve sokak aydınlatmalarını ödememizin ötesinde belediyemiz için bir kazanç oluşturmaktadır." diye konuştu.