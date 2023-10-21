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        Manisa'da park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan sürücü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, park halindeyken aniden hareket eden traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:19
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        Manisa'da park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, park halindeyken aniden hareket eden traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet Özen (73), Gökköy Mahallesi'ndeki evinin önünde, park halinde çalışır vaziyetteki 45 SC 4768 plakalı traktörünün arka kısmına yem yüklemeye başladı.

        Bu sırada aniden hareket eden traktörün üzerine çıkmaya çalışan Özen, dengesini kaybederek aracın altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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