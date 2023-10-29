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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:47
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:MüminÖzkasap

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Burak Altıparmak (Dk. 65 Bedir Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 61 Bekir Karadeniz), Oğuz Gürbulak, Gakpa (Dk. 77 Keriim Frei), Korenica (Dk. 77 Tabla), Diallo (Dk. 61 Topalli), Sandro Lima

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 58 Murat Yıldırım), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Ferhat Yazgan, Geraldo, Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Atakan Akkaynak), Ozan Sol (Dk. 75 Nalepa), Ahmet Sagat (Dk. 81 Suat Kaya)

        Goller: Dk. 45 Ahmet Sagat, 90+4 Murat Yıldırım (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+1 ve Dk. 90+8 Topalli (Manisa FK)

        Sarı Kartlar: Dk. 29 Kerem Kalafat, Dk 84 Nalepa, Dk. 90+7 Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 63 Burak Altıparmak, Dk. 78 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

        MANİSA

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