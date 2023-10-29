Stat:MüminÖzkasap
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Burak Altıparmak (Dk. 65 Bedir Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 61 Bekir Karadeniz), Oğuz Gürbulak, Gakpa (Dk. 77 Keriim Frei), Korenica (Dk. 77 Tabla), Diallo (Dk. 61 Topalli), Sandro Lima
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 58 Murat Yıldırım), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Ferhat Yazgan, Geraldo, Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Atakan Akkaynak), Ozan Sol (Dk. 75 Nalepa), Ahmet Sagat (Dk. 81 Suat Kaya)
Goller: Dk. 45 Ahmet Sagat, 90+4 Murat Yıldırım (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+1 ve Dk. 90+8 Topalli (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Dk. 29 Kerem Kalafat, Dk 84 Nalepa, Dk. 90+7 Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 63 Burak Altıparmak, Dk. 78 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)
MANİSA