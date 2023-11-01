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        Manisa FK, gelecek ay Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmeyi planlıyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, iç saha maçlarını gelecek aydan itibaren Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:30
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        Manisa FK, gelecek ay Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmeyi planlıyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, iç saha maçlarını gelecek aydan itibaren Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlıyor.

        Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi bir süredir bakım ve onarım çalışmaları süren Manisa 19 Mayıs Stadı'nda incelemede bulundu.

        Zemin, tribün ve çatılardaki çalışmaları inceleyen Aktan ve beraberindekiler, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk'ten bilgi aldı.

        İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Aktan, Mümin Özkasap Stadı'ndan Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmeyi büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, "Sağ olsun bakanlığımız burada hızlı bir çalışma yürütüyor. Müteahhit firma ve bakanlığımızla görüşüp süreci takip ediyoruz. Ufak tefek işler kaldı. Onları da en kısa sürede toparlayıp, 19 Mayıs Stadı'na geçip, şehrin merkezinde Manisalılara güzel bir ambiyansla maçlar seyrettirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Aktan, Manisa 19 Mayıs Stadı'nın şehre çok yakışacağını düşündüklerini dile getirerek, "İnşallah bir ay sonra, herhangi bir gecikme olmazsa maçlarımızı burada oynamayı düşünüyoruz." dedi.

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