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        Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 17. kez kapılarını açtı

        Tarımsal üretimin önde gelen merkezlerinden Manisa'da 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:41
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        Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 17. kez kapılarını açtı
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        Tarımsal üretimin önde gelen merkezlerinden Manisa'da 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 100'den fazla yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarın açılışı törenle yapıldı.

        Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın sanayi kadar tarım ve hayvancılıkta da öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, fuarın şehir ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

        Manisa Valisi Enver Ünlü ise çiftçinin yeni ürünler ve teknolojilerle tanışmasına vesile olan fuarın şehre hayırlı olmasını temenni ederek, tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu Kovid-19 salgını döneminde anladıklarını ifade etti.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa 17. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın artık kentin marka değerlerinden biri haline geldiğini dile getirerek, belediye olarak üreticinin yanında olduklarını, kırsal kalkınmaya her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

        Açılış törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve çok sayıda davetli katıldı.

        Traktör, tarım makinaları, gübre, zirai ilaç, tohum ve hayvancılık endüstrisi ürünlerinin sergilendiği fuar, 5 Kasım'a kadar açık kalacak.

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