Manisa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zeytin işçilerini taşıyan Atıf Erdem'in (53) kullandığı 45 J 8347 plakalı minibüs ile İsa Yılmaz (42) yönetimindeki 45 R 4772 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolu Çakmakkaşı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Zarife Akbal (67), Naim Dalkılıç (61), Mehmet Ali Akbal (62), Gülizar Tepeler (59), Şeref Çimen (52) ve Arife Yıldız (60), Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.