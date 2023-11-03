Manisa'da yapımı tamamlanan 100. Yıl Meydanı ile yeni belediye binası hizmete alındı Yunusemre Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı ve belediye hizmet binası törenle açıldı.

Yunusemre Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 100. Yıl Meydanı, yeraltı otoparkı ve belediye hizmet binası törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, projenin içerisinde yer alan eserlerin adeta bir külliye ve bir kompleks olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni belediye binası ile daha etkin ve verimli olarak hizmetin sağlanacağını belirten Yenişehirlioğlu, "Yine açılışını yaptığımız 100. Yıl Meydanı ilçemizin ilk ve tek meydanı olma özelliğini taşımaktadır. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi’nin önerileri ve belediye meclisimizin oy birliği ile bu meydana 100. Yıl Meydanı isminin verilmesini son derece anlamlı ve önemli buluyorum. Bu alanda bulunan, Cumhurbaşkanımızın açtığı Saruhanbey Cami adeta bir sanat eseri olarak karşımızda duruyor." dedi.

Manisa Valisi Enver Ünlü ise Cumhuriyetin 100. yılına yaraşır bir projenin açılışında bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, eserleri Manisa’ya kazandıran Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de kentin kalbi haline gelecek önemli bir projeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Süreyya Millet Bahçesini de kısa süre içerisinde hizmete açmış olacağız. Askeriye ile aramızda olan bağlantı yolu ve bulvarı da tamamladık. Bulvara ise ‘Recep Tayyip Erdoğan’ adını verip açmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda hizmetlerimize devam edeceğiz. Gelecek nesiller için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törende konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da yapılan yatırım ve hizmetlerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Açılış töreninde Manisa Saray-ı Amire Mehter Takımı konser verdi, Deniz Sahne Sanatları Halk Oyunları Derneği üyeleri de halk oyunları gösterisi sundu.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal ve AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert de katıldı.