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        Sarıgöl'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:26
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        Sarıgöl'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Dadağlı Mahallesi Işıklar Mevkisi'nde Mehmet Erdil'in kullandığı 45 H 1776 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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