Manisa'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Rıdvan E'nin (21) kullandığı 35 L 2315 plakalı otomobil, İzmir-Uşak yolunun Sart Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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