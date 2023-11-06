Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Rıdvan E'nin (21) kullandığı 35 L 2315 plakalı otomobil, İzmir-Uşak yolunun Sart Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Soma'da hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
        Soma'da hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
        Devlet hastanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü; hastalar tahliye edil...
        Devlet hastanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü; hastalar tahliye edil...
        Turgutluspor kendine geldi
        Turgutluspor kendine geldi
        Somaspor yine sol şeritte
        Somaspor yine sol şeritte
        Manisa FK çıkış bulamıyor
        Manisa FK çıkış bulamıyor