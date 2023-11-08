Manisa'da motosikletlilere yönelik denetim

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekiplerince motosikletlilere yönelik huzur güven uygulaması yapıldı.

Uygulamaya 249 personel katıldı. Adli makamlarca aranan 11 şüpheli yakalandı. 69 sürücüye idari para cezası uygulandı. 22 motosiklet trafikten men edildi. 8 motosiklete el kondu.

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