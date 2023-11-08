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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:16 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:16
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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Ivor Matejek (Çekya), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 8, Luther 10, Anderson 20, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 22, Cruz 14, Mustafa Baki Görür 5, Ayberk Olmaz 3, Kaan Sarıaslan

        Bakken Bears: Evans 25, Sorensen 6, Jukic 19, Diouf 13, Knudsen 1, Bowlin 3, Berg 6, Parsons 5, Pinckney 2

        1. Periyot: 28-23

        Devre: 46-39

        3. Periyot: 64-57

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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