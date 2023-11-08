Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon:Muradiye

Hakemler:Ivor Matejek (Çekya), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 8, Luther 10, Anderson 20, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 22, Cruz 14, Mustafa Baki Görür 5, Ayberk Olmaz 3, Kaan Sarıaslan

Bakken Bears: Evans 25, Sorensen 6, Jukic 19, Diouf 13, Knudsen 1, Bowlin 3, Berg 6, Parsons 5, Pinckney 2

1. Periyot: 28-23

Devre: 46-39

3. Periyot: 64-57

MANİSA

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