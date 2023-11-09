Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı

Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.

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