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        Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı

        Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:23
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        Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı
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        Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 71 kişi polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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