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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:11
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği öne sürülen Suriyeli 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 kişi Turgutlu'da, 1 şüpheli de Mersin'de gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bulunan dijital doküman ile 90 bin lira, 400 dolar, 300 avro ile 300 gram altına el kondu.

        İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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