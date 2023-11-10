Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği öne sürülen Suriyeli 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 kişi Turgutlu'da, 1 şüpheli de Mersin'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bulunan dijital doküman ile 90 bin lira, 400 dolar, 300 avro ile 300 gram altına el kondu.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.