Manisa'da yerinden sökülen çatının altında kalan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kiraz Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen çatı, mahalle sakinlerinden Fahri Çanakpınar'ın (59) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Çanakpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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