Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Norrkoping Dolphins'e konuk olacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın İsveç'te Norrkoping Dolphins ile karşılaşacak.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın İsveç'te Norrkoping Dolphins ile karşılaşacak.
Stadium Arena'daki Norrkoping Dolphins-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 21.00'da başlayacak.
Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 maçta aldığı 3 galibiyetle E Grubu'nda Portekiz ekibi Porto'nun ardından 2. sırada yer alıyor.
Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, Porto ile mücadele edecek.
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