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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Norrkoping Dolphins'e konuk olacak

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın İsveç'te Norrkoping Dolphins ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:06
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Norrkoping Dolphins'e konuk olacak
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın İsveç'te Norrkoping Dolphins ile karşılaşacak.

        Stadium Arena'daki Norrkoping Dolphins-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 21.00'da başlayacak.

        Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 maçta aldığı 3 galibiyetle E Grubu'nda Portekiz ekibi Porto'nun ardından 2. sırada yer alıyor.

        Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, Porto ile mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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