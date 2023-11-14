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        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Manisa 19 Mayıs Stadı'nı inceledi

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:07
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        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Manisa 19 Mayıs Stadı'nı inceledi
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        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulundu.

        Bakanlık döneminde başlayan yenileme çalışmalarını incelemek üzere stada gelen Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada yenilenen stadyumun modern görünümüyle en kısa sürede hizmet vereceğini söyledi.

        Kasapoğlu, 2.5 yıldır devam eden çalışmalarda sona gelindiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Yepyeni, tam manasıyla tüm standartlara uygun bir stadyum Türkiye’nin hizmetine, Manisa’nın hizmetine sunuluyor. Mükemmel bir çim altyapısıyla, hibrit çimiyle, tüm drenaj sistemleriyle, tribünleriyle, antrenman salonlarıyla, led ışıklandırmalarıyla, locaları ve tüm mekanik altyapısıyla Türkiye’nin en yeni, en modern statlarından birini Manisalı futbolseverlerin, hemşehrilerimizin hizmetine hazır hale getiriyoruz."

        Kasapoğlu'na Manisa Valisi Enver Ünlü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk eşlik etti.

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