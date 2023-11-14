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        Manisa'da inşaattan düşen işçi öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:05
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        Manisa'da inşaattan düşen işçi öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Atatürk Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı inşaatında çalışan Suriyeli Sawfan Aladdin (54), 3. kattan merdiven boşluğuna düştü.

        Mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aladdin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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