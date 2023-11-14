Manisa'da inşaattan düşen işçi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı inşaatında çalışan Suriyeli Sawfan Aladdin (54), 3. kattan merdiven boşluğuna düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aladdin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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