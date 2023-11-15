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        Akhisar'da işyerine silahlı saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işyerine silahlı saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 19:11 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:46
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        Akhisar'da işyerine silahlı saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işyerine silahlı saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Halil Korkmaz'a ait sanayi sitesindeki iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

        Saldırının ardından 150 işyerine ait güvenlik kamerasının 140 saatlik kaydını inceleyen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.E. (41), O.T. (40) ve R.B'nin (38) olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

        Ekipler düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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