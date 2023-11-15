Akhisar'da işyerine silahlı saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işyerine silahlı saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Halil Korkmaz'a ait sanayi sitesindeki iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından 150 işyerine ait güvenlik kamerasının 140 saatlik kaydını inceleyen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.E. (41), O.T. (40) ve R.B'nin (38) olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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