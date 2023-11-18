Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Manisa'nın Soma ilçesinde kahvehanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Soma ilçesinde kahvehanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kubbeli Camii yakınlarında bulunan bir kahvehanede oturan Davut Öztürk (54), iddiaya göre 17 yaşındaki A.K.İ. tarafından tabancayla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, A.K.İ'yi gözaltına aldı.
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