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        Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki kadın ile 18 yaşındaki kızı, oturdukları apartmanın asansöründe ölmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:43
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        Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki kadın ile 18 yaşındaki kızı, oturdukları apartmanın asansöründe ölmüş halde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

        Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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