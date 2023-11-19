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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:56
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 18, Luther 3, Anderson 11, Terry 11, Duval 14, Kaan Sarıaslan 2, Ege Arar 6, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz

        Fenerbahçe Beko: Sehmus Hazer 10, Motley 22, Wilbekin 19, Melih Mahmutoğlu 10, Sestina 12, Hayes 6, Mert Emre Ekşioğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu, Dorsey 3

        1. periyot: 16-16

        Devre: 30-35

        3. periyot: 50-59

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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