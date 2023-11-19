Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Muradiye

Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 18, Luther 3, Anderson 11, Terry 11, Duval 14, Kaan Sarıaslan 2, Ege Arar 6, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz

Fenerbahçe Beko: Sehmus Hazer 10, Motley 22, Wilbekin 19, Melih Mahmutoğlu 10, Sestina 12, Hayes 6, Mert Emre Ekşioğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu, Dorsey 3

1. periyot: 16-16

Devre: 30-35

3. periyot: 50-59

MANİSA

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