Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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