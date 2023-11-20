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        Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:55
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        Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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