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        Manisa'da anne ile kızını öldüren zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ile kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:10
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        Manisa'da anne ile kızını öldüren zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ile kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Olayın ardından dün akşam Ankara'da yakalanan A.Y. (57), Salihli'ye getirildi.

        A.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlının, emniyetteki ifadesinde, komşusu Devrim Güler (48) ile gönül ilişkisi kurmak istediğini, bundan haberdar olan Güler'in kızı Doğa Etyemez (18) ile aralarında önceki gece kavga çıktığını, Etyemez'i telle boğarak öldürdüğünü, daha sonra eve gelen annesini de aynı şekilde katlettiğini söylediği öğrenildi.

        Cinayetin ardından cesetleri asansör kabinine koyduğunu ve asansörü son kata gönderdiğini anlattığı belirtilen A.Y'nin, önce trenle İzmir'e, oradan uçakla Ankara'ya gittiğini söylediği kaydedildi.

        - Cenazeler toprağa verildi

        Öldürülen Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez için, Salihli'deki Kocaçeşme Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törenin ardından cenazeler, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze töreninde bazı aile üyeleri, sinir krizi geçirdi.

        - Cesetler komşuları tarafından bulunmuştu

        Salihli ilçesinde bir süredir eşinden ayrı yaşayan 48 yaşındaki üç çocuk annesi Devrim Güler ile üniversite sınavlarına hazırlanan 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in cesetleri, dün sabah saatlerinde, oturdukları Kocaçeşme Mahallesi'ndeki apartmanın asansör kabininde komşuları tarafından bulunmuştu.

        Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan komşuları A.Y. olduğu tespit edilmişti. Zanlı, gittiği Ankara'da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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