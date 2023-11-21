Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Basketbolda Manisa Büyükşehir Belediyespor, liderlik maçında yarın Porto'yu konuk edecek

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbolda Manisa Büyükşehir Belediyespor, liderlik maçında yarın Porto'yu konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak.

        Muradiye Spor Salonu'ndaki Manisa Büyükşehir Belediyespor-Porto maçı saat 19.00'da başlayacak.

        Grupta dört galibiyet ve bir yenilgiyle aynı puana sahip rakibinin ardından averajla 2. sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarınki müsabakayı kazanması halinde bir üst tura çıkacak. Manisa temsilcisi, maçı kaybetmesi durumunda, 10 gruptaki en iyi 6 grup ikincisi arasına girerek tur vizesi arayacak.

        Grubun diğer karşılaşmasında ise Danimarka temsilcisi Norrkoping Dolphins ile Bakken Bears mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri, Kula-Salihli jeoparkında eğitim aldı
        Üniversite öğrencileri, Kula-Salihli jeoparkında eğitim aldı
        Anne-kızın cinayet şüphelisi: Telle boğdum, cesetlerini asansörle 4'üncü ka...
        Anne-kızın cinayet şüphelisi: Telle boğdum, cesetlerini asansörle 4'üncü ka...
        Manisa'da anne ile kızını öldüren zanlı tutuklandı
        Manisa'da anne ile kızını öldüren zanlı tutuklandı
        Anne-kızın cinayet şüphelisi: Telle boğdum, cesetlerini asansörle 4'üncü ka...
        Anne-kızın cinayet şüphelisi: Telle boğdum, cesetlerini asansörle 4'üncü ka...
        Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'ya yadigarı Fatih Kulesi, müze oldu
        Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'ya yadigarı Fatih Kulesi, müze oldu