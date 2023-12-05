Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzüm bağında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yenipazar Mahallesi'nde gündüz traktörle evinden ayrılan çiftçi Mustafa Akcan'dan (63) gece yarısına kadar haber alamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. Akcan, ikametine 3 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında devrilen traktörünün altında yaralı halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastanenin acil servisine kaldırılan Akcan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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