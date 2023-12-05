Turgutluspor'da Akın'dan teşekkür TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Pazarspor'u evinde 2-0 yenerek zirve ortaklığını sürdüren Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, 7 Eylül Stadı´nı dolduran taraftarlara teşekkür etti. Akın, "Turgutluspor´a gönül veren büyük taraftarımız, Pazarspor karşısında takımımıza büyük destek verdi. Bir takımın nasıl desteklenmesi gerektiğini dost düşman herkese gösteren, taraftar sözcüğünün hakkını sonuna kadar veren büyük Turgutlu taraftarına teşekkür ederim. Biz çıktığımız bu yolda zorlukların olacağını bilerek çıktık. Hedefimiz Turgutlu´yu en iyi şekilde temsil etmek ve Turgutlu´nun futbola olan özlemini gidermek. Bu amaçla elimizden gelenin bir fazlasını yapma gayretindeyiz. Şimdi camia olarak daha fazla kenetlenme zamanı. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla ve taraftarlarıyla inşallah en iyi yerlere gelmek için, hedefimize varmak için çabalayacağız. Bize karşılıksız inanan tüm taraftarımıza ve Turgutlu halkına canı gönülden teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Pazarspor'u evinde 2-0 yenerek zirve ortaklığını sürdüren Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, 7 Eylül Stadı´nı dolduran taraftarlara teşekkür etti. Akın, "Turgutluspor´a gönül veren büyük taraftarımız, Pazarspor karşısında takımımıza büyük destek verdi. Bir takımın nasıl desteklenmesi gerektiğini dost düşman herkese gösteren, taraftar sözcüğünün hakkını sonuna kadar veren büyük Turgutlu taraftarına teşekkür ederim. Biz çıktığımız bu yolda zorlukların olacağını bilerek çıktık. Hedefimiz Turgutlu´yu en iyi şekilde temsil etmek ve Turgutlu´nun futbola olan özlemini gidermek. Bu amaçla elimizden gelenin bir fazlasını yapma gayretindeyiz. Şimdi camia olarak daha fazla kenetlenme zamanı. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla ve taraftarlarıyla inşallah en iyi yerlere gelmek için, hedefimize varmak için çabalayacağız. Bize karşılıksız inanan tüm taraftarımıza ve Turgutlu halkına canı gönülden teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,