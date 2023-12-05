Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor'da Akın'dan teşekkür

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Pazarspor'u evinde 2-0 yenerek zirve ortaklığını sürdüren Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, 7 Eylül Stadı´nı dolduran taraftarlara teşekkür etti. Akın, "Turgutluspor´a gönül veren büyük taraftarımız, Pazarspor karşısında takımımıza büyük destek verdi. Bir takımın nasıl desteklenmesi gerektiğini dost düşman herkese gösteren, taraftar sözcüğünün hakkını sonuna kadar veren büyük Turgutlu taraftarına teşekkür ederim. Biz çıktığımız bu yolda zorlukların olacağını bilerek çıktık. Hedefimiz Turgutlu´yu en iyi şekilde temsil etmek ve Turgutlu´nun futbola olan özlemini gidermek. Bu amaçla elimizden gelenin bir fazlasını yapma gayretindeyiz. Şimdi camia olarak daha fazla kenetlenme zamanı. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla ve taraftarlarıyla inşallah en iyi yerlere gelmek için, hedefimize varmak için çabalayacağız. Bize karşılıksız inanan tüm taraftarımıza ve Turgutlu halkına canı gönülden teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor'da Akın'dan teşekkür
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Pazarspor'u evinde 2-0 yenerek zirve ortaklığını sürdüren Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, 7 Eylül Stadı´nı dolduran taraftarlara teşekkür etti. Akın, "Turgutluspor´a gönül veren büyük taraftarımız, Pazarspor karşısında takımımıza büyük destek verdi. Bir takımın nasıl desteklenmesi gerektiğini dost düşman herkese gösteren, taraftar sözcüğünün hakkını sonuna kadar veren büyük Turgutlu taraftarına teşekkür ederim. Biz çıktığımız bu yolda zorlukların olacağını bilerek çıktık. Hedefimiz Turgutlu´yu en iyi şekilde temsil etmek ve Turgutlu´nun futbola olan özlemini gidermek. Bu amaçla elimizden gelenin bir fazlasını yapma gayretindeyiz. Şimdi camia olarak daha fazla kenetlenme zamanı. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla ve taraftarlarıyla inşallah en iyi yerlere gelmek için, hedefimize varmak için çabalayacağız. Bize karşılıksız inanan tüm taraftarımıza ve Turgutlu halkına canı gönülden teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        2011-2020 en sıcak 10 yıl olarak kayıtlara geçti
        2011-2020 en sıcak 10 yıl olarak kayıtlara geçti
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda BCM Gravelines Dunke...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda BCM Gravelines Dunke...
        Manisa BŞB ilk sınavda
        Manisa BŞB ilk sınavda
        Manisa'da midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
        Manisa'da midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
        SERVİS MİNİBÜSÜ TIR´A ARKADAN ÇARPTI: 12 YARALI 
        SERVİS MİNİBÜSÜ TIR´A ARKADAN ÇARPTI: 12 YARALI 
        Servis minibüsü, TIR´a arkadan çarptı: 12 yaralı 
        Servis minibüsü, TIR´a arkadan çarptı: 12 yaralı 
        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni yapıldı
        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni yapıldı