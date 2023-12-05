Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ilk hafta maçında yarın Fransa temsilcisi BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ilk hafta maçında yarın Fransa temsilcisi BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek.

        Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-BCM Gravelines Dunkerque maçı, saat 19.00'da başlayacak.

        Maçın hazırlıklarını başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakatlıkları devam eden John Roberson, Daron Russell ve Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        Grubun diğer müsabakasında ise bugün İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile Çekya'nın ERA Nymburk takımı karşılaşacak.

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, eleme turundan başladığı organizasyonda çıktığı 8 maçta 7 galibiyet aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı

        Benzer Haberler

        Turgutluspor'da Akın'dan teşekkür
        Turgutluspor'da Akın'dan teşekkür
        Manisa BŞB ilk sınavda
        Manisa BŞB ilk sınavda
        Manisa'da midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
        Manisa'da midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
        SERVİS MİNİBÜSÜ TIR´A ARKADAN ÇARPTI: 12 YARALI 
        SERVİS MİNİBÜSÜ TIR´A ARKADAN ÇARPTI: 12 YARALI 
        Servis minibüsü, TIR´a arkadan çarptı: 12 yaralı 
        Servis minibüsü, TIR´a arkadan çarptı: 12 yaralı 
        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni yapıldı
        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni yapıldı