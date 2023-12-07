Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da hastanedeki kavgada tabanca çeken kişiye jandarma müdahale ederek etkisiz hale getirdi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hastanenin acil servisi önündeki kavgada belindeki tabancayı çıkaran şüpheliye jandarma müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:12 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da hastanedeki kavgada tabanca çeken kişiye jandarma müdahale ederek etkisiz hale getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hastanenin acil servisi önündeki kavgada belindeki tabancayı çıkaran şüpheliye jandarma müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

        Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin acil servisinde iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bu sırada kavganın taraflarından A.K.'nin belindeki tabancayı çıkardığını fark eden hastanede görevli jandarma müdahalede bulundu. Şüphelinin elinden tabancayı alan jandarma, olası bir saldırıyı önledi.

        Şüpheli A.K. polise teslim edildi.

        Acil servisteki kavga ve jandarmanın tabancasını çıkaran şüpheliye müdahalesini hastanenin güvenlik kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Manisa Futbol Kulübü - Kastamonuspor: 3-0
        Manisa Futbol Kulübü - Kastamonuspor: 3-0
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Manisa potada bu kez kötü başladı
        Manisa potada bu kez kötü başladı
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Manisa BBSK - BCM Gravelines Dunkerque: 67-78
        Manisa BBSK - BCM Gravelines Dunkerque: 67-78
        Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı