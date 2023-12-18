Salihli'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 kişi üzerinde arama yaptı. M.A.Y'nin (22) üzerinde 10,2 gram esrar ele geçirildi.

M.A.Y. hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan adli işlem başlatıldı.

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