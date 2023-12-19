Akhisar'da üzerinde uyuşturucu ve tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şüphe üzerine yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan kişi gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi 167 Sokak üzerinde davranışlarından şüphelenilen E.Ç'nin üstünü aradı.

Aramada ruhsatsız tabanca, mermiler ve 37 gram esrar bulundu.

E.Ç, gözaltına alındı.

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