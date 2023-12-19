Alaşehir'de anasınıfı öğrencilerinden meyve işletmesine ziyaret
Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri, "Yerli Malı Haftası" etkinliği kapsamında ilçede faaliyet gösteren meyve işletmesini ziyaret etti.
Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri, "Yerli Malı Haftası" etkinliği kapsamında ilçede faaliyet gösteren meyve işletmesini ziyaret etti.
Öğretmenleri Gülten Kahraman ve ebeveynleriyle Uçak Kardeşler işletmesine gelen öğrencilere, üzüm, nar, ayva gibi yerli ürünlerin nasıl işlendiği ve ihraç edildiği anlatıldı.
Gülten Kahraman, etkinlikle öğrencilerin, görerek öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi. Kahraman, işletmesini öğrencilere açan Ali Uçak'a teşekkür etti.
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